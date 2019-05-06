Возле села Николаевка Донецкой области в зоне ООС в ходе боя пропал украинский военный. Об этом сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, передает Интерфакс.

Сообщается, что на днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, сепаратисты пытались незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

"Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещения противника и открыли по врагу огонь, заставив его к отступлению", – сказано в опубликованном сообщении.

В это же время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающей группы, сепаратисты начали обстрел украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", – подчеркнули в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

В информации отмечается, что в воскресенье стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на неподконтрольной территории.

"В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращение тела нашего собрата", – подытожили в подразделении.

Как сообщала "Страна", американская делегация проверила, как ВСУ используют переданную технику на Донбассе. На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции.

Напомним, что представители "БПП", "Народного фронта", "Самопомощи" и "БЮТ" предложили разрешить призыв резервистов без объявления мобилизации.