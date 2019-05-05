Главный арбитр Ивайло Стоянов, который судил матч плей-офф чемпионата Болгарии по футболу между софийским "ЦСКА" и "Ботев Пловдив" (0:2), предложил капитанам команд разыграть жребий с помощью пасхальных яиц.

В текущем сезоне он отработал на 7 играх чемпионата Болгарии, где показал 42 желтые и 3 красные карточки.

Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC

Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M — Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 квітня 2019 р.

Видео: twitter.com/Khvedeliani90

Как сообщала "Страна", "Зенит" с Ярославом Ракицким досрочно стал чемпионом России по футболу.

Напомним, что Сергей Кривцов рассказал о состоянии восстанавливающихся после травм игроков "Шахтера". Андрей Пятов и Тарас Степаненко близки к возвращению в строй.