В Болгарии футбольный арбитр провел жеребьевку перед матчем пасхальными яйцами. Видео
Главный арбитр Ивайло Стоянов, который судил матч плей-офф чемпионата Болгарии по футболу между софийским "ЦСКА" и "Ботев Пловдив" (0:2), предложил капитанам команд разыграть жребий с помощью пасхальных яиц.
В текущем сезоне он отработал на 7 играх чемпионата Болгарии, где показал 42 желтые и 3 красные карточки.
Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC— Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 квітня 2019 р.
Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M
Видео: twitter.com/Khvedeliani90
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