В официальном Twitter уходящего президента Украины Петра Порошенко опубликовали запись, посвященную посещению мероприятия в рамках Kyiv Jewish Forum. В сообщении как погибший указан действующий политик Тарас Черновол.

"Борьбе за свободу, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко", - было указано в опубликованном сообщении. Затем оно было изменено и исправлено на его покойного отца Вячеслава Черновола.

Фото: twitter.com/poroshenko

В комментариях пользователи интересуются причиной появления Тараса Черновола в списке умерших накануне поминальных праздников. Проводятся параллели с Аркадием Бабченко.

Как сообщала "Страна", Порошенко назначил своего пиарщика Горковенко членом Нацсовета по теле- и радиовещанию вместо Артеменко.

Напомним, что Порошенко наградил орденом "За мужество" нардепа Татьяну Черновол.