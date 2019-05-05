Под Москвой произошла авиакатастрофа. При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево разбился лайнер Superjet 100, следовавший в Мурманск. Погибло много людей.

"Страна" ведет онлайн-хронику последствий этой аварии. Представляем главные факты о катастрофе.

Как произошло падение

Вечером 5 мая "Суперджет" взлетел в аэропорту Шереметьево. По версии, которую озвучивают члены экипажа и пассажиры, на высоте 2100 метров самолет ударила молния, и он пошел на экстренную посадку.

Пожар начался уже при посадке. Борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно лайнер загорелся (говорят о вспыхнувшем левом двигателе).

На снятых очевидцами видео заметно, как пылающий самолет катится по взлетно-посадочной полосе.

"Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле", - приводит "Комсомольская правда" слова одного из пассажиров.

Позже появилось видео, которое подтверждает прыжки лайнера по полосе.

Как тушили SSJ-100

Сначала огонь ликвидировали службы аэропорта, потом подключили МЧС. Из-за этого, как утверждается, тушение заняло больше времени, чем необходимо. Успела сгореть вся хвостовая часть самолета.

Фото МЧС России

При этом, в "Аэрофлоте" заявили, что эвакуация пассажиров SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

Пассажиры, которые успели спастись, тоже говорят о том, что их быстро вывели после посадки. И отмечают, что проводники сработали очень оперативно. Уже опубликованы фото персонала SSJ-100, который выводил пассажиров из горящей машины.

Судя по видео, люди выпрыгивали из горящего самолета.

А вот, что происходило внутри самолета во время пожара. Видео очевидцев.

Другие версии катастрофы

Следственный комитет РФ заявляет, что рассматривает разные версии причин трагедии, правда, не уточняет пока - какие именно.

Уголовное дело пока возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Скорее всего, имеется в виду грубая посадка, которая и вызвала пожар - видимо, она произошла из-за ошибок экипажа.

Также в СМИ обсуждается версия о неисправности электрооборудования независимо от того, был ли удар молнии.

Жертвы аварии

На данный момент известно о 13 официально подтвержденных погибших. Среди них двое детей. Всего на борту находилось 78 человек.

Еще говорится о 18 пострадавших - они отравились угарным газом и госпитализированы.

Список пострадавших приводит Телеграм-канал Mash:

Среди отравившихся продуктами горения - 33-летний Михаил Савченко, игрок мурманского "Что? Где? Когда?".

Также на борту сгоревшего самолета находился мэр Североморска - это закрытый город в Мурманской области, где базируется Главная военно-морская база Северного флота России.

47-летний Владимир Евменьков работает в должности с 2017 года, сегодня он летел рейсом из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, мужчина пострадал во время эвакуации и отравился угарным газом - сейчас ему оказывают помощь.

Известно, что пилоты лайнера выжили. Они дают показания Следственному комитету.

Что известно о самолете

По данным компании-производителя "Гражданские самолеты Сухого", сгоревший лайнер совсем новый - он был произведен в 2017 году, а техобслуживание прошел только в начале апреля.

Sukhoi Superjet 100 - это первый пассажирский лайнер, который был разработан в России после развала СССР. Он также является первым самолетом, который создан россиянами с использованием цифровых технологий проектирования.

На данный момент, кроме России, этот самолет используется в Мексике, Таиланде и Казахстане. Раньше список стран был шире, но многие отказались от "Суперджета" из-за проблем с обслуживанием.

Катастрофа с человеческими жертвами у Sukhoi Superjet 100 была до сегодняшнего дня только одна. В 2012 году в столице Индонезии Джакарте разбился лайнер с 45 людьми на борту. Никто не выжил.

Самолет врезался в гору из-за ошибок местных авиадиспетчеров и ряда неблагоприятных факторов - к примеру, гористого рельефа местности, который был незнаком российскому экипажу. Таков был официальный вердикт следствия.