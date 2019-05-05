Появилось видео, как горящий самолет Superjet 100 сумел приземлиться в Шереметьево
Опубликовано видео, на котором отлично зафиксировано, как горящий самолет Superjet 100 сумел благополучно приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.
На кадрах, снятых с земли, показан пылающий авиалайнер, садящийся на взлетно-посадочную полосу с клубами дыма позади. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.
Напомним, что пассажирский самолет Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая.
На борту находились 78 пассажиров и члены экипажа. Следственный комитет России подтвердил смерть 13 человек, в том числе двух детей, которые погибли при пожаре и аварийной посадке на борту самолёта Superjet 100 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
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Подробнее ➡️ @rossiya24official В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Superjet100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. На борту было 73 пассажира – их и экипаж эвакуируют по надувным трапам. Самолет сел со второго раза. Лайнер ударился шасси и о полосу и загорелся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. #россия24 #news @rossiya24official
Видео: instagram.com/rossiya24official/
Как сообщала "Страна", по предварительным данным самолет вспыхнул из-за попадания молнии. Экипаж запросил экстренную посадку вскоре после взлета.