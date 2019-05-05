Опубликовано видео, на котором отлично зафиксировано, как горящий самолет Superjet 100 сумел благополучно приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.

На кадрах, снятых с земли, показан пылающий авиалайнер, садящийся на взлетно-посадочную полосу с клубами дыма позади. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

Напомним, что пассажирский самолет Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая.

На борту находились 78 пассажиров и члены экипажа. Следственный комитет России подтвердил смерть 13 человек, в том числе двух детей, которые погибли при пожаре и аварийной посадке на борту самолёта Superjet 100 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Видео: instagram.com/rossiya24official/

Как сообщала "Страна", по предварительным данным самолет вспыхнул из-за попадания молнии. Экипаж запросил экстренную посадку вскоре после взлета.