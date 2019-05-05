Следственный комитет России подтвердил смерть 13 человек, в том числе двух детей, которые погибли при пожаре и аварийной посадке на борту самолёта Superjet 100 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает RT.

Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

Ранее были опубликованы официальные данные, согласно которым погиб один и пострадали четыре человека.

Позже стало известно, что судьба 13 человек, находившихся на борту Superjet 100 в момент аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", пока неизвестна

Как сообщала "Страна", названы причины, по которым мог загореться приземлившийся в Шереметьево самолет. В частности, самолет мог загореться из-за молнии, которая в него попала.

Отметим, что 4 мая в США в реку рухнул Boeing 737 с пассажирами внутри. Он выполнял чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл.