В Киев 6 мая возвращается телеведущий Савик Шустер, известный по ток-шоу, выходивших на различных украинских телеканалах в 2005-2016 годах.

Как сообщил источник "Страны", он намерен провести переговоры о новом телепроекте в Украине на одном из новостных телеканалов, а также прозондировать вопрос по своим уголовным делам.

"Он заедет, осмотрится и примет решение - возвращаться ли ему в Украину. В том числе это будет зависеть от того, какие перспективы у сфабрикованных против него уголовных дел, которые все ещё не закрыты", - сообщил источник в окружении Шустера.

По его словам, следователь не закрывает их, несмотря на решение Верховного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд снял 13 млн штрафа со студии Савика Шустера.

В декабре 2016 года телеканал Шустера 3s.tv объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.

Также "Страна" писала, что суд признал незаконной налоговую проверку студии Шустера в 2015 году.