В Украине в понедельник, 6 мая ожидается до +19 тепла, однако почти везде дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"6 мая облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, в западной части местами значительные дожди; местами грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла", - отмечается в сообщении.

В понедельник также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°. По области кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

7-8 мая в Украине облачно с прояснениями. 7 мая, кроме восточных областей, 8 мая на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура в западной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 13-18°, в восточной части 20-25°. В Карпатах 7 мая небольшой дождь с мокрым снегом, 8 мая без существенных осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 6 мая

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и области 7-8 мая облачно с прояснениями. 7 мая кратковременный дождь, 8 мая ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз по Украине на 7-8 мая

Фото: meteo.gov.ua

9 мая на Левобережье кратковременные дожди, грозы, на Правобережье без осадков. 10 мая небольшие дожди, местами грозы; в восточных и южных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10°, 9 мая в западных областях 1-6° тепла, днем 13-19° тепла, в южных и восточных областях ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве и области 9 мая без осадков; 10 мая небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.

Прогноз по Украине на 9 мая

Фото: meteo.gov.ua

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