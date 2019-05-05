Судьба 13 человек, находившихся на борту Superjet 100 в момент аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", пока неизвестна.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал собеседник агентства.

Двое пострадавших после аварийной посадки в Шереметьево направили в тяжелом состоянии в НИИ Вишневского, трое пострадавших получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

Как сообщала "Страна", основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа.