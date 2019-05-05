Согласно официальным данным, при аварийной посадке самолета Superjet 100 в Шереметьево погиб один человек.

По данным Следственного комитета (СК), в результате ЧП с самолетом в аэропорту "Шереметьево" погиб один и пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

О том, что шестеро пострадавших при жесткой посадке самолета в "Шереметьево" доставлены в больницы, сообщили ранее "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ в воскресенье.

"Все шесть пострадавших отправлены в районные больницы. Информации о погибших нет", - сказали в пресс-службе.

"Страна" ведет прямой репортаж о произошедшем. На борту самолета находились 78 человек.

Отметим, что появилось видео, как в "Шереметьево" пылает на посадочной полосе самолет Аэрофлота. Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку.