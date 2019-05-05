В команде новоизбранного Владимира Зеленского говорят о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины. В качестве примера в "команде Зе" рассматривают Аргентину.

Об этом рассказал эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

Также он поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, вспомнив пример Аргентины, где в 2016 году президент Маурисио Макри провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну.

"И это позволило вывести на свет Божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал эксперт, добавив, что такая амнистия не коснется чиновников, где есть вопрос коррупции.

Как сообщала "Страна", Порошенко перед выборами увеличил свои доходы.

Напомним, что председатель Конституционного суда заявил, что вопрос отмены электронного декларирования для чиновников не стоит на повестке дня.