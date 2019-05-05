Журналисты узнали, сколько человек погибли в результате пожара на борту самолета в Шереметьево
В результате трагедии с горящим Superjet 100 в Шереметьево при приземлении погибли десять людей. Об этом передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли десять человек", - утверждает источник.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
"Страна" ведет прямой репортаж о приземлившихся в аэропорту горящем самолете.
Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа.
Также появилось видео, как в "Шереметьево" пылает на посадочной полосе самолет Аэрофлота.