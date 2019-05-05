Возможная причина возгорания пассажирского самолета SSJ-100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, самолет мог загореться из-за молнии, которая в него попала. До этого сообщалось, что экипаж запросил экстренную посадку вскоре после взлета.

Как сообщала "Страна", в аэропорту Шереметьево жестко приземлился пылающий самолет с пассажирами. Сообщается, что пилоты руководили эвакуацией до последнего человека.

Напомним, что в США 4 мая в реку рухнул Boeing 737 с пассажирами внутри. Воздушное судно выполняло чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл.