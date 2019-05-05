В Винницкой области в столкновении автомобилей Mazda и Fiat Doblo погибли четыре человека. Еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"5 мая около 5 часов на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в с. Жежелев Козятинского района произошло столкновение автомобилей Mazda и Fiat Doblo, в результате чего четверо пассажиров легковушки погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела следственного управления полиции Александра Тютюника, предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Fiat Doblo.

Как уточнили в полиции, на месте ДТП погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 годов рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годов рождения, жители г. Гайсин Винницкой области.

29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница Гайсина, управлявшая Fiat Doblo, в тяжелом состоянии госпитализированы в Козятинскую районную больницу.

Обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц).

Фото: ukrinform.ru

Видео: youtube.com/Поліція Вінниччини

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