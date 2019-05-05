Власти Северной Кореи провели учебные стрельбы с использованием ракетных установок и тактического управляемого оружия. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея организовала "боевые учения" с привлечением ракетных установок и тактического управляемого оружия, чтобы проверить эффективность вооружения", - сообщили государственные масс-медиа КНДР в воскресенье, 5 мая.

Отмечается, что учения прошли сразу после того, как КНДР выпустила снаряды короткого диапазона в Восточное море.

"Целью учений было оценить и проверить боеготовность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте, а также боевую слаженность вооружения и техники", - говорится в сообщении государственного агентства КНДР - KCNA.

В ночь на субботу южнокорейская сторона заявила о новых испытаниях оружия в КНДР. Это произошло после неудачной попытки мирных переговоров по денуклеаризации Северной Кореи во время саммита глав США и КНДР в конце февраля во Вьетнаме.

Как сообщала "Страна", Путин и Трамп поговорили по телефону и обсудили Украину и ядерное оружие. В разговоре также затронули ситуацию в КНДР и Венесуэле.

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