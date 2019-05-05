В Киеве на видео попала кража из квартиры дома по проспекту Гагарина, 3.

"Вот как вскрывают квартиры. Проспект Гагарина, 3", - указано публикации на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Авторы сообщения просят всех, кто узнает вора сообщить в личные сообщения фб-сообщества.

Как сообщала "Страна", патрульные в Киеве выбили дверь в квартиру, чтобы спасти пенсионерку с инсультом. Отмечается, что попав в квартиру, патрульные увидели на диване лежащую, почти неподвижную женщину. Она едва разговаривала и не могла пошевелиться.

Отметим, что в Киеве после ограбления офиса вор спрятался от полицейских в мусорном баке. Злоумышленник решил обокрасть частный офис, он сломал двери и решетку, чем перебудил половину дома.