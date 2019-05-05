20.38 - Очевидец, находившийся в аэропорту, рассказал о возгорании самолета в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН.

"Сотрудница на стойке рассказала, что самолета горит. И я побежал смотреть", - рассказал он.

По его слоовам, он увидел большие клубы черного дыма, увидел, как машины поехали в его сторону

По его словам возгорание удалось быстро ликвидировать.

"Быстро поутшили, за минуту-две. Дым из черного стал белым", - сообщил очевидец.

20.36 - 10 самолетов приземлились в Домодедово вместо Шереметьево после возгорания самолета "Аэрофлота" - пресс-служба Домодедово

20.22 - Названа еще одна вероятная причина возгорания пассажирского самолета SSJ 100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, к пожару на борту самолета могла привести неисправность в электрооборудовании.

20.12 - Аэропорт Шереметьево временно закрывался после посадки загоревшегося самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Росавиации.

По его словам, в настоящее время в Шереметьево работает одна из двух взлетно-посадочных полос.

"Ранее аэродром был закрыт. Закрывался на час", - сказал источник

20.08 - Десять человек погибли при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево, передает агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли десять человек", - сказал источник.

При этом ТАСС заявляет об одном погибшем.

19.54 - В районе аэропорта Шереметьево после возгорания пассажирского самолета ограничили движение транспорта, передает агентство "Москва".

"Ограничено движение в районе аэропорта Шереметьево по дорогам: Лобня - аэропорт «Шереметьево» и Старошереметьевское шоссе в связи с пожаром в аэропорту", - говорится в сообщении.

19.48 - Названа возможная причина возгорания пассажирского самолета SSJ-100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, самолет мог загореться из-за молнии, которая в него попала.

19.44 Представитель московских экстренных служб заявил, что при возгорании в Шереметьево самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, на борту самолета находились 78 человек, все они были эвакуированы.

"Предварительно пострадали пять человек. Эвакуированы все 78 пассажиров самолета", – сказал источник.

19.24 Совершивший аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет SSJ-100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск, полностью охвачен огнем.

"Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу" - сообщает ТАСС.

19.22 Горящий пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту "Шереметьево". Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку.

Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

19.20 - Сообщается, что по надувным трапам происходит эвакуация 73 пассажиров и членов экипажа.

В свою очередь РБК опубликовало кадры из аэропорта "Шереметьево", на которых видно, как происходит тушение самолёта. Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма.