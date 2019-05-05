Горящий пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту "Шереметьево". По надувным трапам спасатели эвакуируют пассажиров и экипаж.

Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку.

Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Сообщается, что по надувным трапам происходит эвакуация 73 пассажиров и членов экипажа.

В свою очередь РБК опубликовало кадры из аэропорта "Шереметьево", на которых видно, как происходит тушение самолёта. Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма.