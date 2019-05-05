В воскресенье, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево" аварийно сел горящий пассажирский самолет. Пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали по надувным трапам. Об этом сообщил "Интерфаксу" в воскресенье, 5 мая, информированный источник.

"Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку. Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся", - сообщил собеседник агентства.

Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма. Пилоты горевшего рейса SU1492 не покидали кабины и руководили эвакуацией.

Видео: youtube.com/centurionius2000

Как сообщала "Страна", в США в реку рухнул Boeing 737 с пассажирами внутри. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. В аварии никто не пострадал, однако 21 доставили в больницу.

Напомним, что Венгрия отменяет все ночные авиарейсы с августа.