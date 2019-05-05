В Киеве водитель автомобиля Opel заехал в подземный пешеходный переход на Оболони.

После ДТП он заявил, что "ехал на минскую, решил сократить". Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как сообщала "Страна", в Киеве авто влетело в припаркованные машины и загорелось. Водитель автомобиля Chery утверждает, что он уснул за рулем.

Также мы писали о том, что в Сумах трое человек пострадали в результате наезда двух автомобилей. Среди них оказался 14-летний пешеход, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Напомним, что в течение праздничных выходных на дорогах Украины погибли 55 человек. Еще 255 человек получили травмы. С 26 апреля до 1 мая правоохранители зафиксировали 3600 аварий.