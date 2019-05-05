В рамках Kyiv Jewish Forum в "КиноКиеве" начат премьерный показ документального фильма Аркадия Когана "От рабства к свободе". Фильм описывает историю советских отказников через призму биографии Натана Щаранского.

На премьеру в качестве гостей пришли Петр Порошенко, диссидент Степан Хмара, политтехнолог Олег Медведев общественный деятель и спортсмен Евгений Червоненко и сам организатор мероприятия Борис Ложкин.

Среди присутствующих заметили и художника Александра Ройтбурда,

внефракционного нардепа Борислава Березу и нардепа от "радикалов" Валерии Заружко. Также не премьере присутствуют журналисты и представители еврейской общины.

Порошенко перед показом выступил перед залом с речью. Он сказал, что имя Натана Щаранского он узнал из радиоэфиров "Радио Свободы" и "Голоса Америки".

По словам Порошенко, Щаранский - украинец, потому что он родился в Донецке и боролся за гражданские свободы в СССР как и Джемилев, Чорновил, а также другие правозащитники и диссиденты.

Натан Щаранский (Анатолий Борисович Щаранский) родился 20 января 1948 в Сталино (УССР) - советский правозащитник, диссидент, отказник 1970-х - 1980-х годов.

После репатриации в Израиль в 1986 году - государственный и общественный деятель, депутат кнессета, министр, писатель. Кавалер двух высших американских наград - Золотой медали Конгресса США (1986) и Президентской медали Свободы (2006), лауреат Премии Израиля (2016). В 1977 году советский правозащитник Щаранский был арестован по обвинению в шпионаже в пользу США, государственной измене и антисоветской агитации.

В своей борьбе за свободу и национальную идентификацию Щаранский бросил вызов всей советской системе. Проведя годы в тюрьме, он в конечном итоге победил в этой борьбе, проложив путь от рабства к свободе для всех советских евреев.

Гости Kyiv Jewish Forum смогут не только увидеть его историю на экране, но и лично пообщаться с Натаном Щаранским.

Фото: Страна

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