Руководство столичного "Динамо" подумывает о смене главного тренера киевского футбольного клуба.

45-летнего Александра Хацкевича может заменить спортивный директор киевлян Алексей Михайличенко. Об этом сообщает Sport Arena.

Контракт Хацкевича с "Динамо" истекает через несколько недель, но руководитель столичного клуба Игорь Суркис пока не поднимал вопрос о его пролонгации.

56-летний Михайличенко уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 годы, когда под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины.

Михайличенко в качестве тренера работал со сборной Украины с 2008 по 2009 год. Во время футбольной карьеры выступал за Динамо (137 матчей и 39 голов), а также Сампдорию и Рейнджерс.

Александр Хацкевич тренирует команду с 2017 года после ухода Сергея Реброва, но выиграл только Суперкубок Украины 2018.

После потери очков в поединке с Александрией, за 5 туров до окончания чемпионата Украины киевское Динамо отстает в турнирной таблице от донецкого Шахтера сразу на 9 очков.