Юрист и блогер Андрей Портнов прокомментировал назначение Порошенко нового члена Нацсовета по телерадиовещанию. О перестановках в ведомстве мы разбирались в спецматериале.

"Как назвать поступок, когда 74 процента населения сказало тебе (...), выразило недоверие и забрало право назначать чиновников, а ты решил, что это всё твоё и продолжил раздавать должности в телевизионном регуляторе, имея в собственности телевизионные активы", - отметил Портнов.

Он также сообщил о необходимости доказать, что перестановки в Нацсовете являются эпизодом в деле о создании преступной организации.

"Его (Порошенко - Прим. Ред.) целью было сохранение контроля над телевизионным пространством Украины". Что, в свою очередь, необходимо "для защиты собственного бизнеса и дальнейшего информационного прикрытия хищений и наживы".

Портнов призвал немедленно отменить указ Порошенко о назначении в Нацсовет по телерадиовещанию "куратора порохоботов" Горковенко в суде, "потому что новому Президенту (Владимиру Зеленскому - Прим. Ред.) закон не позволяет аннулировать его самостоятельно".

"Ну и вообще, пора заканчивать с ним церемониться. Сразу после инаугурации - регистрация уголовного производства, ходатайство об аресте активов, мера пресечения и тюрьма. Затягиваете с публичной позицией. Это может плохо закончиться", - отметил Портнов.

Как сообщала "Страна", по данным расследования у Порошенко потратили миллионы на чернуху против Зеленского в пабликах "Цинічний Бандера", "Зрада/перемога" и других.

Отметим, как Наталья Влащенко объяснила отставку Артеменко.