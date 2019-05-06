Генеральный директор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско назвал замену руководителя Нацсовета по телерадиовещанию шулерством Порошенко и "финальной раздачей слонов". Мы разбирались в подоплеке кадровых перестановок в спецматериале.

"Назначение Горковенко членом Нацрады - это шулерство Порошенко. Его режим доживает последние дни, а он назначает своего чиновника на пять лет в важный регуляторный орган. Для меня непонятно, что будет делать пять лет в Нацраде предводитель порохоботов Горковенко, когда его патрону народ на выборах отказал в доверии", - отметил он.

По словам Иванеско, в последние дни действующий президент еще раздает медали, квартиры и должности "своей челяди". Но гендиректор "Украинских новостей" назвал происходящее "финальной раздачей слонов" и заявил, что это не должно влиять на полномочия новоизбранного Владимира Зеленского.

"Надеюсь, у нового президента хватит смелости отозвать указ по Горковенко и провести открытый конкурс на вакантную должность члена Нацрады, или назначить свою кандидатуру", - отметил он.

Глава "Украинских новостей" также напомнил, что Нацрада при режиме Порошенко стала карательным инструментом для СМИ.

"Порошенковский состав Нацрады незаконно лишил лицензии радио "Вести", выдал десятки предупреждений телеканалам по сомнительным поводам - столько санкций к СМИ не применял ни один состав Нацрады", - констатировал Денис Иванеско.

Он отметил, что телеканалы сохраняли лояльность к Порошенко из-за давления Нацрады.

"Поэтому в обществе и журналистской среде назрел запрос на перемены, в том числе - политики нацрады. Поэтому чиновник Порошенко не имеет права представлять нового президента", - констатировал Иванеско.

Напомним, что говорилось об Украине в докладе ОБСЕ о свободе слова.