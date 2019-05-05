Ведущий программы "Гроші" Александр Дубинский рассказал, для чего командой Порошенко в Нацсовет по телерадиовещанию в свое время назначался Юрий Артеменко. Сам чиновник уже ушел в отставку.

"Пётр Порошенко назначил Юрия Артеменко в Нацсовет для того, чтобы тот контролировал СМИ в интересах самого Порошенко и его окружения. Сам по себе Нацсовет как контролирующий орган должен быть. И структура, и законы для его работы написаны правильно. Но власть назначает туда своего человека не для обеспечения прозрачности работы или правильного регулирования рынка телерадиовещания, а для того, чтобы выполнять задачи по травле неугодных СМИ, которые ставят в администрации президента. Нацрада Артеменко именно такая", - отметил журналист.

По мнению Дубинского, у отставки главы Нацсовета есть ключевой мотив - не допустить расследования своей деятельности на этом посту и уголовной ответственности за незаконные команды из АП.

"Он понимает, что увольнение может привести к расследованию его деятельности, а как мы понимаем, делов за время своих полномочий в Нацраде он натворил немало, и я уверен - там есть что расследовать. Не секрет, что Артеменко выполнял заказы власти по системному "загону" каналов, которые критиковали Порошенко. Его запросто можно привлечь к ответственности как минимум за превышение служебных полномочий", - отмечает Дубинский.

По данным журналиста, Артеменко собирается уехать в США к своему бизнес-партнёру опальному российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому и уже присматривал себе дом.

"Для него (Артеменко - Прим. Ред.) это сейчас самая благоприятная страна, которая вряд ли выдаст его Украине, когда тут начнётся расследование", - отметил Дубинский. Также он прокомментировал назначение в Нацсовет сменщика Артеменко.

"Горковенко - тот человек, который создавал в АП темники и фактически курировал порохоботов. Вот этот поток ненависти, который источали порохоботы - это все Горковенко. Темники, в которых были тезисы для депутатов и ЛОМов - это Горковенко. И поэтому назначение ботовода и темникосоздателя в Нацсовет по телерадиовещанию - это просто какой-то п*ец", - отметил Александр Дубинский.

Как сообщала "Страна", в НСЖУ прокомментировали отставку Артеменко.

Отметим, что по данным расследования у Порошенко потратили миллионы на чернуху против Зеленского в пабликах "Цинічний Бандера", "Зрада/перемога" и других.