После внезапного увольнения главы Нацсовета по вопросам телерадиовещания, продюсер телеканала ZiK Наталия Влащенко выразила мнение, что это было вызвано инстинктом сохранения Юрия Артеменко после того, как Петр Порошенко не вышел на второй срок президентства.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания как контролирующий орган давно потерял свою актуальность. Последние лет десять он выполнял функцию политической цензуры, и все об этом знают.

Ющенко был человеком более либеральным, при нем Нацсовет соблюдал хоть какие-то нормы приличия. При Януковиче Нацсовет действовал более грубо. Во времена Порошенко Нацсовет выполнял функцию политической полиции.

Если им не нравился канал, если на канале критиковали президента, они начинали говорить, что это "рука Москвы", придирались к любой мелочи, штрафовали, грозились отобрать лицензию, не давали частоты. Во всей этой бурной деятельности Нацсовету помогала Наталья Лигачева, которая возглавляет сайт "Детектор Медиа". Она писала целые петиции о таких "неправильных" СМИ. Я такие петиции называю доносы.

Думаю, учитывая этот опыт, теперь пора задуматься о структуре и самом предназначении Нацсовета. Я не понимаю, почему этот орган должен быть под контролем политиков. Почему президент и депутаты ВР должны квотировать в Нацсовета своих людей и иметь рычаги влияния на СМИ2. - рассказала "Стране" Наталья Влащенко.

Она добавила, что нужно думать, как структурировать этот орган.

"Я абсолютно уверена, что политики к нему никакого отношения не должны иметь. Пока квоты по назначению членов Нацсовета будут принадлежать президенту и Верховной Раде, они будут как сторожевые псы.

К Юрию Артеменко очень много вопросов. То, что он ушёл в отставку сейчас, объясняется просто: пока у власти был человек, который покрывал его, Артеменко выполнял свою работу и делал все, что ему говорят. (Артеменко был назначен президентом Порошенко - ред.). Шеф ушёл, и у него сработал инстинкт самосохранения.

Вчера поздно вечером стало известно, что Порошенко назначил в Нацсовет Владимира Горковенко. Не исключено, что он может стать его новым главой. Горковенко в АП курировал СМИ, а если говорить честно, просто давил на СМИ, встречался, звонил, говорил, кого нужно и не нужно приглашать в программы, что нужно и что не нужно говорить в эфире. Именно такие люди, как он, раздували истерию вокруг неугодных СМИ. Лично я бы не хотела таких людей видеть в Нацсовете". - сказала продюсер телеканала ZiK.

Напомним, что 4 мая Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.

Как сообщала "Страна", Порошенко назначил своего пиарщика Горковенко членом Нацсовета по теле- и радиовещанию вместо Артеменко.