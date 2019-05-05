Сотрудники полиции Одесской области объявили в розыск мужчину, который с ружьем напал на полицейских. Его данные уже установлены.

В рамках уголовного производства по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа сотрудниками Великомихайловского отделения полиции разыскивается Чумаченко П.В., 1977 года рождения.

"Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих. Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении Чумаченко П.В., сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (04859) 2-15-48 или 102", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в полиции связывают убийство майора под Киевом с его профессиональной деятельностью.

Отметим, что всего за месяц киевляне сдали в полицию почти пять сотен единиц оружия.