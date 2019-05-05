Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов прокомментировал внезапную отставку Юрия Артеменко. О том, почему Артеменко спешно покинул пост главы Нацсовета по телерадиовещанию, читайте в большом материале "Страны".

По мнению, Василия Голованова, смена кадрового состава Нацсовета прекрасный повод поговорить о его функциях.

"Смена кадрового состава Нацсовета прекрасный повод поговорить о его функциях. Чем он вообще должен заниматься? Пока что Нацсовет это гаишник в кустах, который сидит и ждет, пока ты попадешь не в тот ряд.

В идеале они должны работать на упреждение, то есть информировать, предвосхищать риски, объяснять и разъяснять, как действовать. Вот, например, дебаты на стадионе. Комиссии следовало бы собрать пресс-конференцию накануне и разъяснить, как будет происходить трансляция. Мы же пока ждем, где и как нас за это оштрафуют или накажут.

Это их стиль. Все заседания комиссии были похожи на публичный суд неугодных, где двоечников отчитывали за неровный почерк.

Мы хотели конструктивной беседы, нас там никто не слушал. А после выписывали предупреждение за нарушение, на которые ни при каких обстоятельствах не обратили внимание на других, лояльных к власти, каналах.

Нужно менять закон о Совете и пересматривать квотный принцип назначения. Зачем президенту контролировать половину членов совета? Зачем ему вообще такая большая квота? Пусть это будет один человек и по одному представителю от каждой фракции. Чтобы не было перекоса влияния, и совет заново не обвинили в ангажированности", - рассказал генеральный продюсер телеканала NewsOne "Стране".

Напомним, что 4 мая Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.

Как сообщала "Страна", Порошенко назначил своего пиарщика Горковенко членом Нацсовета по теле- и радиовещанию вместо Артеменко.