В понедельник, 6 мая, во всей Украине кроме Восточного региона ожидается влажная и прохладная погода. До конца для воскресенья, 5 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди, в Западном регионе местами значительные дожди; кое-где грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, днём 14-19°, в Восточном регионе 20-25°; в Западном регионе ночью 4-9°, днём 8-13°, в Карпатах ночью и днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью 10-12°, днём 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 мая самая высокая температура воздуха днём была +29,7 в 1954г., самая низкая ночью -2,0 в 1915г. На вторник, 7 мая, синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м с.

Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днём 13-18°, в восточной части 20-25°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью около 10°, днём 14-16°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили о подъеме уровня рек в Украине. Кроме Западного регионе также, поднятия уровня воды прогнозируется в реках бассейнов Прута и Сирет.

Напомним, что в Киеве и области объявили штормовое предупреждение до конца дня 5 мая.