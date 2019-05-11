В Израиле перед началом песенного конкурса "Евровидение" развесили плакаты с шутливым текстом.

Так, пользователь Facebook выложила фото, на котором изображен баннер с надписью на английском языке "Успеха всем участникам "Евровидения!" При этом на на иврите сказано: "Шутка, желаем успеха только Коби" (Коби Мерими - представитель Израиля).

"Евровидение-2019" пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Украина в этом году принимать участие в конкурс не будет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что В Тель-Авиве прошли первые репетиции конкурса Евровидение-2019. Видео.

Также в Израиле назвали причины, почему туристы не едут в Тель-Авив на Евровидение-2019.

Отметим, что "Исламский джихад" пригрозил сорвать Евровидение в Израиле.