В Израиле тонко пошутили над участниками Евровидения. Фото
В Израиле перед началом песенного конкурса "Евровидение" развесили плакаты с шутливым текстом.
Так, пользователь Facebook выложила фото, на котором изображен баннер с надписью на английском языке "Успеха всем участникам "Евровидения!" При этом на на иврите сказано: "Шутка, желаем успеха только Коби" (Коби Мерими - представитель Израиля).
"Евровидение-2019" пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве. Украина в этом году принимать участие в конкурс не будет.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что В Тель-Авиве прошли первые репетиции конкурса Евровидение-2019. Видео.
Также в Израиле назвали причины, почему туристы не едут в Тель-Авив на Евровидение-2019.
Отметим, что "Исламский джихад" пригрозил сорвать Евровидение в Израиле.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!