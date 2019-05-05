Глава Национального Союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал отставку главы Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко, которого уволил Петр Порошенко. По его словам, это является подтверждением упреков к работе Нацсовета.

"Отставка Юрия Артеменко является подтверждением предыдущих упреков к работе Нацсовета. Напомню, их обвиняли в излишней политизации медиарегулятора и несамостоятельности.

Сильная черта господина Артеменко была не в профессионализме, а в политической преданности президенту Петру Порошенко. Поэтому отставка его логична, и больше направлена ​​на стремление поскорее уйти от неудобных вопросов, которые ему начнет задавать новая власть и представители медиа.

Такая кадровая смена пока мало на что повлияет, поскольку Нацсовет несамостоятельный, и в условиях смены власти особой инициативности проявлять не будет. Соответственно, и вреда от деятельности не будет.

Будущее Нацсовета сейчас зависит целиком от нового президента. Намерен ли он использовать ведомство как кнут для воздействия на нелояльные каналы? Захочет ли он построить цивилизованный медиа-рынок и создать благоприятный климат для независимых медиа?

А идея менять законодательство о формировании Нацсовета в нынешних условиях является нереалистичной. Лучше требовать большей публичности в сфере медиа и регулирования и от Президента, и от нардепов, и от их представителей", - рассказал Сергей Томиленко "Стране".

Напомним, что 4 мая Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.

Как сообщала "Страна", Порошенко назначил своего пиарщика Горковенко членом Нацсовета по теле- и радиовещанию вместо Артеменко.