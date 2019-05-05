Российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал информацию о своем бегстве в Норвегию, которая появилась в российских СМИ. Об этом написал в Facebook.

В начале он привел цитату из новости Федерального агентства новостей со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. По данным издания, журналист находится в Норвегии. Ранее СМИ сообщили, что он вероятно прорабатывает вопрос о получении политического убежища, которое ему может понадобиться в случае начала преследования со стороны новых украинских властей. Источник ФАН в МИД отметил, что российское посольство в Осло не располагает данными об обращении Бабченко за политубежищем".

Далее он потроллил росСМИ.

"Известия", а давайте я вам подарю книгу "Как не быть долб*ебом". И, возможно, из нее вы узнаете, что, даже если оставить в стороне вопрос "а каким, собственно, вообще боком МИД РФ к получению убежища в Норвегии" - или вы думаете, мы с Норвегией у Маши Захаровой будем спрашивать разрешения что ли? - то фразы "покинул Украину со ссылкой на источник в МИД Р" и "Источник в МИД отметил, что не располагает данными", - в одном абзаце писать нельзя", - написал Бабченко, при этом прямо не опровергая информацию о своем побеге в Норвегию.

Ранее фото из самолета опубликовал Валентин Гаденов. Бабченко вылетел в Осло обычным рейсом.

Фото: facebook.com

Напомним, что журналист Бабченко заявил, что его пожизненно заблокировали в Facebook.

Также Бабченко будет судиться против России в ЕСПЧ.