Делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине посетила на Донбассе зону ООС. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба.

Делегация ознакомилась с оперативной обстановкой, а также условиями эксплуатации украинскими военными переданного им американского оборудования.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - сказано в сообщении.

Кроме того, американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - говорится в информации.

Фото: facebook.com

Напомним, что украинские военные начали подготовку к масштабной операции "Граница-2019".

Также в мире общие военные расходы резко выросли до $1,8 трлн в 2018 году. Украина показала прирост на 21%.