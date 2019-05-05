И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook снова дает советы украинцам. В этот раз она рассказала, как правильно мыть руки.

"Путей распространения патогенов и микробов множество. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от них - тщательно мыть руки. Сегодня Всемирный день гигиены рук. Мы напоминаем о чистых руках не потому, что считаем, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому что часто забываем о простых вещах, которые действительно важны для здоровья", - напомнила Супрун.

Она подчеркнула, что нужно обязательно мыть руки с мылом. Ведь именно мыльная пена помогают смыть грязь и микробы, в то время как популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий.

Глава Минздрава сообщила, что мыть руки обязательно нужно после возвращения с улицы; до, во время и после приготовления пищи; до и после ухода за больным; после кашля, чихания, выдувания носа; после посещения туалета; после контакта с животными.

"Гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни - врачей и всех работников медицинских учреждений. Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", - отметила Супрун.

Она добавила, что наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, которые могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Многие пациенты получают инфекцию именно таким путем.

Фото: facebook.com

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, чем лучше заменить вредный кристаллический сахар.

Также Супрун развеяла мифы о БАДах и рассказала, как пить витамины.