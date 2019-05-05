В Киеве и области объявили штормовое предупреждение до конца дня
В воскресенье, 5 мая, по Киеву и Киевской области до конца текущих суток ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.
"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Во время сильных ветров гражданам советуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Ранее "Страна" сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода 5 мая.
Также метеорологи сообщили, чего ждать от погоды в ближайшие сутки.
Кроме того, спасатели предупредили о подъеме уровня рек в Украине.
Напомним, что спасатели предупредили украинцев о граде, шквальном ветре и полноводье.
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