В воскресенье, 5 мая, по Киеву и Киевской области до конца текущих суток ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Во время сильных ветров гражданам советуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода 5 мая.

Также метеорологи сообщили, чего ждать от погоды в ближайшие сутки.

Кроме того, спасатели предупредили о подъеме уровня рек в Украине.

Напомним, что спасатели предупредили украинцев о граде, шквальном ветре и полноводье.