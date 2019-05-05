Общее материальное состояние участников легендарной британской Queen превысило доходы королевы Елизаветы II. Об этом пишет издание The Times.

По подсчетам газеты, у монарха денег на 75 миллионов фунтов меньше, чем у культовых музыкантов. Так у участников группы Брайана Мэя (£160 млн), Роджера Тейлора (£155 млн) и Джона Дикона (£130 млн) насчитывается около £445 млн, а у Елизаветы II - £370 млн.

Отмечается, что хоть Дикон ушел из Queen после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году, но является одним из основателей группы и его решили включить его в свои расчеты.

Добавим, что Елизавета II возглавляла список самых богатых людей государства с 1989 по 1994 годы. После этого были изменены условия, по которому рассчитывается богатство. Из расчетов исключили королевские земли и владения и стоимость коллекции произведений искусства.

Напомним, что королева Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.

Также супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП за рулем Range Rover.