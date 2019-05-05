Палестинская террористическая группа "Исламский джихад" из сектора Газы пригрозила сорвать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который должен пройти в Израиле. Об это передает УНН.

"“Мы не дадим врагу преуспеть в организации какого-либо фестиваля, направленного на нанесение ущерба палестинскому изложению вещей", - говорится в заявлении боевиков.

Террористы отметили, что "сопротивление обязано отреагировать на агрессию противника и удивить его".

Израильские военные сообщили, что ожидают, что ближайшие недели будут особенно напряженными, так как, помимо конкурса Евровидение, впереди - начало священного для мусульман месяца Рамадан, поминальные и дни независимости Израиля, а так же первая годовщина открытия посольства США в Иерусалиме, вызвавшего споры во всем мире.

Напомним, что Сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.

Также Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами, в результате трое человек погибли.