В Лисичанске Луганской области 4 мая дали воду после трех дней ее отсутствия. Однако уже 13 мая водоканал может вновь остановиться, оставив 130 тысяч жителей без воды.

Водоснабжение в городе отсутствовало с 1 мая из-за того, что местному водоканалу отключили электроэнергию. "Енера-Схід" прекратила подавать электричество "Лисичанскводоканалу", требуя предоплату за май.

3 мая жители города перекрыли движение на проспекте Победы и пришли на совещание к городскому голове Сергею Шилину. Он сказал, что ЛЭО разорвало в одностороннем порядке договор с "Лисичанскводоканалом" из-за отсутствия 100% предоплаты, хотя с прошлого месяца осталось 375 тыс. грн. переплаты.

Также 3 мая состоялось заседание областной комиссии ТБЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям).

После отключения водоканал смог внести ​​предоплату за май в размере 30% (1,25 млн грн). В субботу, 4 мая, водоснабжение возобновили. Однако, водоканал вновь может остановиться уже с 13 мая, ведь электроснабжение возобновили с обязательством доплатить недостающую сумму до этой даты.

Как рассказала "Стране" жительница Лисичанска Елена, воду в городе отключают не первый раз, поэтому многие вынуждены запасаться впрок. Три дня "засухи" частично пережили на старых запасах, многие набирают воду в местных родниках, покупают в магазинах. Воду развозили в цистернах от городской власти.

Несмотря на то, что вода в кранах появилась, жители Лисичанска опасаются, что это ненадолго и уже 13 мая им вновь придется столкнуться с проблемой отсутствия воды, которую городские власти приравнивают к техногенной катастрофе.

Напомним, что в апреле Украина из-за аварии остановила подачу воды в "ЛНР".

Как сообщала "Страна", в Бердянске часто происходят аварии на канализации. На ее ремонт необходимо 110 миллионов.