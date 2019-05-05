В России во время восхождения на гору Эльбрус умер украинский альпинист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Предварительно установлено, что мужчина потерял сознание и умер во время восхождения на гору. Сейчас тело погибшего эвакуируют.

"В 11:28 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание", - сказано в сообщении.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России.

Напомним, что в Гималаях сошла лавина. Погибли девять альпинистов.

Также на Эльбрусе нашли альпинистку, погибшую 31 год назад.