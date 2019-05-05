Петр Порошенко вчера уволил Юрия Артеменко - главу Нацсовета по телерадиовещанию. После того как тот сам подал заявление на увольнение.

Этот орган за годы президентства ПАП приобрел скандальную славу по двум направлениям. Первое – репрессивная политика против телеканалов и радиостанций, которые критиковали власть и лично президента. Второе – идеологическая и языковая зачистка эфира.

Всем этим руководил Артеменко, который покинул Нацсовет за два месяца до истечения своей каденции. Вместо него должность занял пиарщик президента Владимир Горковенко.

"Страна" вспомнила, чем прославился на своем посту Юрий Артеменко и почему после поражения Порошенко на выборах в Нацсовете провели рокировку.

Как уходил глава Нацсовета

Артеменко подал в отставку 4 мая.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета, завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - сообщил чиновник, занимавший должность председателя с 2014 года.

Он назвал две причины такого решения - усталость и предложение другой работы. "Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - резюмировал Артеменко.

В тот же день последовал указ президента о снятии Юрия Артеменко.

Напомним, что президент назначает половину состава Нацсовета (4 человек). Но пока назначил только преемника председателя. Им оказался Владимир Горковенко, замглавы Департамента информационной политики администрации президента. Там он отвечал за работу со средствами массовой информации и за пиар.

Кстати, в самих СМИ назначение Горковенко вызвало смешанные чувства.

"Награда "За заслуги". Человека, который выслуживался в АП, проводил откровенно сомнительную информполитику одним из прощальных Указов президента назначают в Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания. Без дискуссий и общественных обсуждений. Позор", - резко отреагировал на новое назначение глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Но вернемся к предшественнику Горковенко и вспомним, что он делал, когда руководил Нацсоветом.

Главные скандалы с Артеменко

Юрий Артеменко до развала Союза возглавлял газету "Комсомолец Запорожья", которая была официальным органом ЛКСМУ области. Комсомольские методы борьбы с инакомыслием пригодились ему и в декоммунизированной Украине.

Закрытие радио "Вести". Одним из главных эпизодов деятельности Нацсовета стало закрытие радио "Вести". У самой популярной разговорной радиостанции страны в 2017 году забрали лицензии на вещание в крупных городах – Киеве и Харькове. Точнее, отказались продлить действие лицензий, срок которых истек.

Это стало прецедентом в истории Украины, когда крупное СМИ де-факто закрывают даже без решения суда.

Радио работало в оппозиционной нише, за что, вероятно, и подверглось закрытию. В самом же Нацсовете настаивают на том, что радиостанция так и не раскрыла конечных бенефициаров (как говорят, он реально принадлежит экс-главе Министерства доходов и сборов Александру Клименко, что последний отрицает).

При этом никаких доказательств, что контент радио нарушал законы Украины, представлено не было. Поэтому после решения Нацсовета руководство радиостанции назвало происходящее в Украине "тоталитарной диктатурой Порошенко".

Угрозы расстрелом "Интеру". После поджога канала "Интер" в 2016 году, Артеменко вместо поддержки журналистов, обрушился на них. Он заявил, что если завтра их расстреляют, то "никто ничего не сделает".

То есть глава Национального совета по телерадиовещанию фактически стал на сторону погромщиков, напавших на "Интер", и призвал руководство телеканала "опомниться" и признать тот факт, что "причиной поджога телеканала стала программная концепция".

"Вы должны признать, что причиной всего этого стала именно ваша программная концепция. Я вспоминаю события 1 января 2 года назад, когда был зафиксирован случай с песнями. Мы вынесли предупреждение, понимая, что в суде мы проигрываем, но мы пошли с вами на мировое соглашение, чтобы вы прописали, что будете придерживаться честности и объективности. Я свою позицию не как председатель Нацсовета выражаю, а как гражданин... Когда на канале "Украина" был сериал "Не зарекайся", мы говорили: ребята, в этом мире, когда погибают матери, будьте внимательны. "Украину" залили кровью, вас подожгли. Если не опомнитесь, завтра вас застрелят и никто ничего не сделает".

Атака на 112 канал. В 2017 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начал работу по аннулированию лицензии на работу ресурса. В тот момент его активно пытался приобрести Петр Порошенко, но владельцы кнопки не желали с ней расставаться. "Страна" об этой истории уже подробно писала.

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко обнародовал документы внутренней переписки, состоявшейся два года назад между членами Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

В них предполагалось прекратить действие лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию 112-Украина. Вслед за этим намеревались ограничить присутствие телеканала в кабельных сетях, надавив на провайдеров.

Параллельно планировался отбор лицензии на спутниковое вещание у ресурса.

После обнародования скандального документа члены Нацсовета отрицали свое авторство и отношение к нему. В частности, по словам Григория Шверка (в то время члена Нацсовета, а ныне - нардепа от БПП), первая страница послания была "написана моим слогом и в моем стиле, я писал такое, если не очень похожее письмо".

Вместе с этим он заявил, что "план" по решению конфликта Нацсовета со 112-Украина касался исключительно судебных разбирательств и проверок ресурса. А общественности якобы показали некую подделку, которую сделали взломав его электронную почту.

Кстати, позже, как увидим, "план Шверка" был частично реализован. После вынесения ряда предупреждений у телеканала действительно забрали лицензию на право вещания, по этому случаю началось судебное разбирательство.

Проверки оппозиционных телеканалов. Львиная доля внеплановых проверок Нацсовета касалась телеканалов, которые опять же критиковали власть.

Это вообще главный маркер предвзятости органа, руководимого Юрием Артеменко. "Под раздачу" регулярно попадали ТВ-кнопки, которые позволяли себе отклонения от генеральной линии, диктуемой из Минстеця и Банковой.

При этом провластные СМИ, на которых даже международные наблюдатели заметили "язык ненависти", где звучали призывы к расстрелам и этническим чисткам, не обращали на себя вообще никакого внимания Нацсовета. Там говорили, что не успели отследить эфир, на который поступали жалобы, а ролики в YouTube, мол, доказательством не являются.

Все эти препоны загадочным образом исчезали, когда речь заходила об оппозиционных телеканалах.

Наиболее ярким случаем стали проверки Newsone за слова его собственника Евгения Мураева – он заявил, что Майдан был госпереворотом. Проверки начались, хотя в законодательстве нет запретов на вольную трактовку этого исторического события.

Этот же канал проверяли за слова "партия войны" и "партия мира", звучавшие в эфире. Также ведомство Артеменко возмутила фраза "Россия защищает свои интересы". При этом, в суд ведомство даже не обращалось – очевидно, что такие оценочные суждения законом не запрещены. Тем не менее канал был оштрафован на 100 тысяч гривень.

Внеплановая проверка Newsone прошла также из-за смены его собственника.

В свою очередь "Интер" штрафовали за концерт ко Дню Победы, где телеведущий заявил, что нынешняя власть в Украине реабилитирует нацистов.

Еще одним объектом атак был, как уже упоминалось, 112 канал. Ему в феврале назначили проверку из-за высказываний Вадима Рабиновича о том, что в Украине возрождается нацизм. А также из-за сюжета о захвате храма представителями ПЦУ в Киеве.

Это не говоря уже о проверках, которые связаны с трансляцией запрещенных фильмов. Это почти все советские картины, в которых снимаются актеры, поддержавшие аннексию Крыма. Основная доля таких проверок пришлась на "Интер". Также накануне выборов досталось телеканалу "1+1" за трансляцию "Служебного романа" (накануне владелец "плюсов" Игорь Коломойский открыто заявил, что больше не видит Порошенко президентом).

Летом 2018 года Нацсовет даже планировать отказать "Интеру" и 1+1 в продлении лицензий на вещание (как мы уже писали это было формой давления со стороны Порошенко на их собственников), но сил провести столь масштабную политическую спецоперацию у Банковой уже не хватило: регулятор накануне решающего голосования раскололся изнутри (подробнее об этой истории можно прочитать здесь). В итоге лицензии у каналов остались.

При этом пропрезидентские каналы в Нацсовете проверять отказывались даже при поступлении жалоб на них.

И лишь на излете правления Порошенко, когда стало понятно, что выборы он вчистую проиграл, Нацсовет увидел нарушения избирательного законодательства у связанных с Банковой каналов – "Пятого" и "Прямого". Правда, проверок регулятор и в этот раз решил не проводить.

Отключение аналогового ТВ. Нацсовет играл одну из главных ролей в схеме Банковой по отключению аналогового телевидения и переходу на цифровое вещание.

Как уже рассказывала "Страна", настоящей целью этой акции было сузить ареал действия крупных национальных телеканалов, большая часть которых были неподконтрольны Петру Порошенко.

В итоге аналоговое ТВ осенью отключали даже там, где далеко не все были к этому готовы. Исключение сделали только для областей на границе с Россией, чтобы, дескать, перебить информационное влияние РФ.

Артеменко.leaks. В феврале 2018 года в Сети появился целый сайт, который опубликовал переписки якобы Юрия Артеменко с представителями БПП и администрации президента. В них Артеменко предстает "ручным" кадром Банковой, через которого у Порошенко решают вопросы контроля над эфиром.

Судя по тексту переписок по электронной почте и в мессенджерах, формально независимый Нацсовет отчитывался в Администрацию президента по всем мерам воздействия на неугодные телеканалы.

"Независимый" Нацсовет во главе со своим руководителем Юрием Артеменко постоянно отчитывается перед Администрацией президента Порошенко о том, как планирует наказывать СМИ, которые его критикуют. Чтобы вы знали, как Порошенко с помощью Артеменко затыкает рты неугодным", - говорилось на сайте.

Также из переписок следует, что Артеменко мог просить ведущих медиаменеджеров Украины дать положительные рекомендации его 25-летнему сыну, чтобы тот мог получить грин-карту для проживания в Америке. А свою 11-летнюю внучку Полину он якобы пролоббировал для съемок в фильме "Полина", который сняли Украина, Франция и Бельгия.

Сам глава Нацсовета назвал опубликованные переписки фейковыми.

Почему Артеменко ушел в отставку раньше срока

Как говорилось выше, каденция Артеменко истекала только в июле. В чем причина такой спешки?

Для начала опишем расклад сил в Нацсовете. По состоянию на сейчас там 7 членов из восьми. Причем у троих из них (помимо Артеменко) истекают полномочия уже в июле. И все они назначены по квоте Рады. Это Черныш (считается креатурой олигарха Игоря Коломойского), Гарасимюк (во время описанного выше скандала с попыткой отзыва лицензий у "Интера" и "1+1" она подала в отставку, в чем ее медийно поддержали ресурсы Коломойского), а также Илляшенко (считается близким к Ринату Ахметову).

У троих членов Нацсовета по президентской квоте (Коваль, Фещук и Костинский) полномочия истекают в 2020-2021 годах. А у только что назначенного Горковенко - и того позже.

Собеседник "Страны" из среды ТВ-бизнеса говорит, что реально регулятором в последнее время руководил не Юрий Артеменко, а его заместитель Ульяна Фещук. Ее связывают с Борисом Ложкиным, экс-главой администрации президента.

"До ее ухода с должности в Нацсовете, нечего не поменяется", - считает медиаменеджер.

По его словам, сам же Артеменко после фиаско Порошенко на выборах просто решил сбежать со своего поста и собирается уезжать за границу. Так как понимает, что за деятельность на посту главы Нацсовета в части давления на телеканалы и радиостанции, против него могут начать расследование уголовных дел.

"И Порошенко, чтоб место после бегства Артеменко не пустовало, назначил туда Горковенко. Теперь, к моменту вступления Зеленского в должность президента, ситуация будет следующая - в Нацсовете будет четыре человека от Порошенко и еще три разноплановых человека по квоте Рады, полномочия которых истекут через два месяца. При таком раскладе, по крайней мере на первое время, в политике регулятора ничего не поменяется. Зеленский, конечно же, попытается уволить назначенных при Порошенко людей из президентской квоты, но это дело 100% уйдет в суды и может затянуться надолго. Тем более, что Рада вряд ли даст на откуп Зеленскому всех 4 человек из своей квоты", - объяснил собеседник "Страны" расклад сил в Нацсовете.

Комментарий самого Юрия Артеменко получить к моменту публикации не удалось.

Реакция журналистов и экспертов на рокировку в Нацсовете

Василий Голованов, генеральный продюсер телеканала NewsOne:

- Смена кадрового состава Нацсовета прекрасный повод поговорить о его функциях. Чем он вообще должен заниматься? Пока что Нацсовет это гаишник в кустах, который сидит и ждет, пока ты попадешь не в тот ряд.

В идеале они должны работать на упреждение, то есть информировать, предвосхищать риски, объяснять и разъяснять, как действовать. Вот, например, дебаты на стадионе. Комиссии следовало бы собрать пресс-конференцию накануне и разъяснить, как будет происходить трансляция. Мы же пока ждем, где и как нас за это оштрафуют или накажут.

Это их стиль. Все заседания комиссии были похожи на публичный суд неугодных, где двоечников отчитывали за неровный почерк.

Мы хотели конструктивной беседы, нас там никто не слушал. А после выписывали предупреждение за нарушение, на которые ни при каких обстоятельствах не обратили внимание на других, лояльных к власти, каналах.

Нужно менять закон о Совете и пересматривать квотный принцип назначения. Зачем президенту контролировать половину членов совета? Зачем ему вообще такая большая квота? Пусть это будет один человек и по одному представителю от каждой фракции. Чтобы не было перекоса влияния, и совет заново не обвинили в ангажированности.

Сергей Томиленко, глава Национального Союза журналистов Украины:

- Отставка Юрия Артеменко является подтверждением предыдущих упреков к работе Нацсовета. Напомню, их обвиняли в излишней политизации медиарегулятора и несамостоятельности.

Сильная черта господина Артеменко была не в профессионализме, а в политической преданности президенту Петру Порошенко. Поэтому отставка его логична, и больше направлена ​​на стремление поскорее уйти от неудобных вопросов, которые ему начнет задавать новая власть и представители медиа.

Такая кадровая смена пока мало на что повлияет, поскольку Нацсовет несамостоятельный, и в условиях смены власти особой инициативности проявлять не будет. Соответственно, и вреда от деятельности не будет.

Будущее Нацсовета сейчас зависит целиком от нового президента. Намерен ли он использовать ведомство как кнут для воздействия на нелояльные каналы? Захочет ли он построить цивилизованный медиа-рынок и создать благоприятный климат для независимых медиа?

А идея менять законодательство о формировании Нацсовета в нынешних условиях является нереалистичной. Лучше требовать большей публичности в сфере медиа и регулирования и от Президента, и от нардепов, и от их представителей.

Продюсер телеканала ZiK Наталия Влащенко:

- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания как контролирующий орган давно потерял свою актуальность. Последние лет десять он выполнял функцию политической цензуры, и все об этом знают.

Ющенко был человеком более либеральным, при нем Нацсовет соблюдал хоть какие-то нормы приличия. При Януковиче Нацсовет действовал более грубо. Во времена Порошенко Нацсовет выполнял функцию политической полиции.

Если им не нравился канал, если на канале критиковали президента, они начинали говорить, что это "рука Москвы", придирались к любой мелочи, штрафовали, грозились отобрать лицензию, не давали частоты. Во всей этой бурной деятельности Нацсовету помогала Наталья Лигачева, которая возглавляет сайт "Детектор Медиа". Она писала целые петиции о таких "неправильных" СМИ. Я такие петиции называю доносы.

Думаю, учитывая этот опыт, теперь пора задуматься о структуре и самом предназначении Нацсовета. Я не понимаю, почему этот орган должен быть под контролем политиков. Почему президент и депутаты ВР должны квотировать в Нацсовета своих людей и иметь рычаги влияния на СМИ.

Нужно думать, как структурировать этот орган. Я абсолютно уверена, что политики к нему никакого отношения не должны иметь. Пока квоты по назначению членов Нацсовета будут принадлежать президенту и Верховной Раде, они будут как сторожевые псы.

К Юрию Артеменко очень много вопросов. То, что он ушёл в отставку сейчас, объясняется просто: пока у власти был человек, который покрывал его, Артеменко выполнял свою работу и делал все, что ему говорят. (Артеменко был назначен президентом Порошенко - ред.). Шеф ушёл, и у него сработал инстинкт самосохранения.

Вчера поздно вечером стало известно, что Порошенко назначил в Нацсовет Владимира Горковенко. Не исключено, что он может стать его новым главой. Горковенко в АП курировал СМИ, а если говорить честно, просто давил на СМИ, встречался, звонил, говорил, кого нужно и не нужно приглашать в программы, что нужно и что не нужно говорить в эфире. Именно такие люди, как он, раздували истерию вокруг неугодных СМИ. Лично я бы не хотела таких людей видеть в Нацсовете.

Ведущий программы "Наші гроші" Александр Дубинский:

- Пётр Порошенко назначил Юрия Артеменко в Нацсовет для того, чтобы тот контролировал СМИ в интересах самого Порошенко и его окружения.

Сам по себе Нацсовет как контролирующий орган должен быть. И структура, и законы для его работы написаны правильно. Но власть назначает туда своего человека не для обеспечения прозрачности работы или правильного регулирования рынка телерадиовещания, а для того, чтобы выполнять задачи по травле неугодных СМИ, которые ставят в администрации президента. Нацрада Артеменко именно такая.

Я вижу несколько причин, почему Юрий Артеменко ушел сейчас.

Первая: очевидно, что новая власть уволила бы его из Нацсовета. Вторая: он понимает, что увольнение может привести к расследованию его деятельности, а как мы понимаем, делов за время своих полномочий в Нацраде он натворил немало, и я уверен - там есть что расследовать.

Не секрет, что Артеменко выполнял заказы власти по системному "загону" каналов, которые критиковали Порошенко. Его запросто можно привлечь к ответственности как минимум за превышение служебных полномочий.

Поэтому Артеменко, не дожидаясь, пока его будут брать за шкирки, написал заявление на увольнение. Теперь он, по моей информации, собирается уехать в США к своему бизнес-партнёру Владимиру Гусинскому. Это российский медиа-магнат. Артеменко уже присматривал себе дом в Америке. Для него это сейчас самая благоприятная страна, которая вряд ли выдаст его Украине, когда тут начнётся расследование.

Горковенко - тот человек, который создавал в АП темники и фактически курировал порохоботов. Вот этот поток ненависти, который источали порохоботы - это все Горковенко. Темники, в которых были тезисы для депутатов и ЛОМов - это Горковенко. И поэтому назначение ботовода и темникосоздателя в Нацсовет по телерадиовещанию - это просто какой-то п*ец.

Денис Иванеско, генеральный директор агентства "Украинские новости":

- Назначение Горковенко членом Нацрады — это шулерство Порошенко. Его режим доживает последние дни, а он назначает своего чиновника на пять лет в важный регулярторный орган.

Для меня непонятно, что будет делать пять лет в Нацраде предводитель порохоботов Горковенко, когда его патрону народ на выборах отказал в доверии. Тем более, что для этого назначения пришлось уволить за два месяца до истечения полномочий другого члена Нацрады - Артеменко.

В последние дни президент раздает медали, квартиры и должности своей челяди. Но эта финальная "раздача слонов" не должна распространяться на полномочия Зеленского. Надеюсь, у нового президента хватит смелости отозвать указ по Горковенко и провести открытый конкурс на вакантную должность члена Нацрады, или назначить свою кандидатуру.

Нацрада при режиме Порошенко стала карательным инструментом для СМИ. Порошенковский состав Нацрады незаконно лишил лицензии радио "Вести", выдал десятки предупреждений телеканалам по сомнительным поводам - столько санкций к СМИ не применял ни один состав Нацрады.

Из-за давления Нацрады на телеканалы они сохраняли лояльность к Порошенко. Поэтому в обществе и журналистской среде назрел запрос на перемены, в том числе - политики нацрады. Поэтому чиновник Порошенко не имеет права представлять нового президента.

Андрей Портнов, юрист, блогер:

- Вчера, через две недели после своего поражения, Порошенко назначил члена Национального Совета по телевидению.

Как назвать поступок, когда 74 процента населения сказало тебе, чтоб ты шёл НХ, выразило недоверие и забрало право назначать чиновников, а ты решил, что это всё твоё и продолжил раздавать должности в телевизионном регуляторе, имея в собственности телевизионные активы.

Поэтому, нужно будет обязательно доказать, что и это назначение являлось эпизодом в деле о создании преступной организации и его целью было сохранение контроля над телевизионным пространством для защиты собственного бизнеса и дальнейшего информационного прикрытия хищений и наживы.

Указ нужно немедленно отменить в суде, потому что новому Президенту закон не позволяет аннулировать его самостоятельно.

Ну и вообще, пора заканчивать с ним церемониться. Сразу после инаугурации - регистрация уголовного производства, ходатайство об аресте активов, мера пресечения и тюрьма.

Затягиваете с публичной позицией. Это может плохо закончиться.