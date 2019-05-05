Запорожский автомобилестроительный завод ЗАЗ выставил на продажу свое имущество. Об этом говорится в объявлении, которое появилось на сайте Центральной товарной биржи.

"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод", который выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,22 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений", - говорится в сообщении.

В списке выставленного на продажу имущества 22 объекта: инструментальный, машиностроительный и другие цеха, эстакады, котельные, административно-бытовой корпус. Цена лота - 419,3 млн грн.

Хозсуд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода" 11 апреля. Ее план включает в себя сохранение существующих рабочих мест и создание новых.

Напомним, что легендарная "Свема" из Шостки, которая производила пленку на весь СССР, выставлена на продажу за 15 тысяч долларов.

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