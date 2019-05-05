В Венесуэлу могут вторгнуться военные США. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает El Pais.

Лидер Боливарианской Республики призвал военных приготовится к возможному нападению Штатов.

"Мы не слабая и не беспомощная страна, мы страна с мощными национальными вооруженными силами, которые должны быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо. Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Американская империя посмеет посягнуть на эту священную землю", - сказал Мадуро.

По его словам, военные должны быть готовы защищать свою страну от США с оружием в руках.

Напомним, что ранее в Венесуэле оппозиционер Гуайдо признал провал госпереворота и попросил помощи США.

Также США не смогли взять контроль над армией Венесуэлы из-за маленького мальчика.