В Украине с 5 по 7 мая будет наблюдаться подъем уровня воды в реках западных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупредил, что из-за выпадения большого количества осадков 5-6 мая возможном поднятии уровня воды в реках Закарпатской области. Уровень поднимется на 0,3 - 1,0 м.

Также, поднятия уровня воды прогнозируется в реках бассейнов Прута и Сирет в период с 6 по 7 мая. При этом синоптики подчеркнули, что подъем уровня воды в реках не приведет к негативным последствиям.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода 5 мая.

Также синоптики сообщили, чего ждать от погоды в ближайшие сутки.