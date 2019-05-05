С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским на встрече в Верховной Раде присутствовали его бизнес-партнер Сергей Шефир, юрист Андрей Богдан и медийщик Кирилл Тимошенко.

Шефир сидел по правую руку от Зеленского, Богдан - по левую, рядом с Богданом - Тимошенко.

Фото: Андрей Тетерук (фракция "Народного фронта")

Ранее эта же троица представляла штаб Зеленского на переговорах о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

О Сергее Шефире известно, что ему 54 года. Он является земляком и бизнес-партнером Владимира Зеленского, дружит с ним с 1995 года. Они вместе основали "Студию "Квартал 95". Его прочат в кресло главы Администрации президента. Интересно, что согласно финансовому отчету штаба Зеленского, Шефир вложил в предвыборную компанию новоизбранного президента 3 миллиона гривен.

Судя по утечкам в СМИ, Шефир отвечал в штабе Зеленского за финасновые вопросы и вообще считался очень влиятельным человеком.

Адвокат Андрей Богдан работает в штабе Зеленского с осени прошлого года. По данным "Страны" являлся де-факто одним из руководителей его избирательной кампании. В разное время он входил в юрдепартамент "Нашей Украины" Виктора Ющенко, работал в правительстве Николая Азарова, был адвокатом Геннадия Корбана. В последние годы работал с Игорем Коломойским. Что и породило разговоры о том, что Богдан является фактически связным между Коломойским и Зеленским. Мол, именно через Богдана олигарх держит под своим контролем Слугу народа.

Впрочем, и сам Богдан, и Зеленский, и Коломойский это отрицают.

По слухам Богдан также может претендовать на должность главы Администрации президента (что он сам не подтверждает, но говорит, что готов поработать там, где его попросит президент Зеленский).

Также Богдана видели на встречах с главой НАБУ Артемом Сытником и с представителями судебного корпуса. Так что в любом случае у Богдана будет работа у Зеленского по основному профилю - суды и правоохранительные органы.

30-летний Кирилл Тимошенко является руководителем продюссерской компании GoodMedia, которая занимается всем медийным сопровождением кампании Зеленского.

В послужном списке компании - подготовка инаугурации президента Петра Порошенко в 2014 году, съемки ролика с участием генпрокурора Юрия Луценко ко Дню Независимости и форум Порошенко "Открытый диалог".

Сам Тимошенко в 2015 году баллотировался в Киевраду по спискам партии УКРОП, его отец Владлен Тимошенко - глава областной организации УКРОПа и депутат облрады в Днепропетровской области.

По данным "Страны" в партию УКРОП Тимошенко привел тогдашний ее лидер Геннадий Корбан (Тимошенко с ним работал в 2015 году по выборам по 205 округу). Но в последние годы Кирилл Тимошенко преимущественно работал с медиа-проектами Игоря Коломойского (в частности, с 1+1), откуда и пошел работать в штаб Зеленского.