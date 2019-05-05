У популярного сериала "Игры престолов" может появиться как минимум три спин-оффа. Об этом в своем блоге написал автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин.

Писатель рассказал, что телеканал НВО, который снимает сериал, в настоящее время разрабатывает пять шоу-продолжений, причем работа над тремя из них "очень хорошо продвигается".

При это Мартин не раскрыл деталей новых сериалов, посоветовав приобрести экземпляр "Огня и крови" и предложить свои собственные теории. Писатель добавил, что съемки одного из спин-оффов могут начаться уже в этом году, еще два находятся на стадии разработки сценария.

Ранее "Страна" сообщала, что звезда из "Игры престолов" рассказала о мыслях про самоубийство.

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