Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом передает "Интерфакс".

Такие меры были приняты в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - сообщил Нетаньяху.

Отмечается, что командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе. Представитель командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

Напомним, что ранее Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами, в результате трое человек погибли.

Также мы писали, что сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.