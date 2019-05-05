В Закарпатской области, под городом Хуст, расцвела целая долина нарциссов. Об этом пишет "Мукачево".

В период цветения долина почти сплошь покрылась белым ковром цветущих нарциссов. Именно тут цветет больше всего в Средней Европе нарцисса узколистного. Кроме этих цветов, там растут еще более 400 видов растений.

Долина нарциссов - это заповедный массив Карпатского биосферного заповедника, расположенный на территории Закарпатской области в урочище Киреши (Украина). С 1992 года в составе Карпатского биосферного заповедника входит в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Заповедные земли площадью 257 га занимают равнинный участок в пойме реки Хустец.

Фото: Мукачево.нет

Напомним, что в Чернобыле между старыми домами пробились первые весенние цветы.

Также на Арабатской стрелке среди зимы зацвели первоцветы.