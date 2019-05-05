В Киевской области в селе Вольное Макаровского района произошел взрыв самодельного устройства из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате взрыва погиб 26-летний мужчина. Еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

В полиции рассказали, что четверо друзей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 грамм тротила.

Также при проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.

Фото: НПУ

Напомним, что в Николаевской области от взрыва гранаты погиб военный.

Также в Одессе у отделения банка прогремел взрыв.