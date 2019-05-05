В Париже намерены восстановить поврежденную во время протестов "желтых жилетов" Триумфальную арку. Работы должны закончить до празднования Дня победы в Европе 8 мая, передает The Local.

"Монумент, в котором находится могила Неизвестного Солдата, был поврежден во время антиправительственных демонстраций в декабре", - говорится в сообщении.

Министр культуры Франции Франк Ристер отметил, что 1,2 миллиона евро потратили на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри достопримечательности. Также протестующие разбили произведения искусства, в том числе копию знаменитой скульптуры "Марсельеза".

Триумфальная арка была построена Наполеоном в память о его многочисленных военных победах. В 1921 году под сводами арки были погребены останки Неизвестного солдата, погибшего во время первой мировой войны.

Фото: Знаменитая Триумфальная арка - один из символов Парижа и Франции

1 декабря 2018 года "желтые жилеты" разгромили Триумфальную арку во время протестов. Протестующие исписали стены монумента разнообразными надписями вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф". Некоторые протестующие забирались наверх Триумфальной арки, повреждая при этом декоративную отделку монумента. Были повреждены также статуи, которые украшают арку.

Фото: twitter.com

Напомним, что во Франции "желтые жилеты" бастуют против правительства 21-й уик-энд подряд. Видео.

Также В Париже "желтые жилеты" подожгли банк с людьми внутри. Фото.