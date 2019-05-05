С заходом солнца 5 мая у мусульман начинается священный месяц рамадан. Он посвящен строгому посту и молитвам и продлится до 5 июня.

Есть разные традиции определения начала рамадана. Формально он начинается с появлением месяца на небе, но, если небо затянуто тучами, то духовенство может перенести начало рамадана на другой день.

Во время рамадана мусульмане очищаются от грехов молитвами, добрыми делами, постом и просьбами к всевышнему простить совершенные проступки. Также они выплачивают специальную милостыню - садаку.

Пост в рамадан предполагает отказ от пищи в дневное время. От поста освобождаются беременные, кормящие, больные, старики и путники. На время рамадана запрещено курение, употребление алкоголя и интимная близость.

Священный для мусульман месяц заканчивается праздником Ураза-байрам 5 июня.

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